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Псковская байдарочница в составе сборной России Елизавета Кожевина поделилась планами на предстоящий сезон

Псковская спортсменка, член сборной России по гребле на байдарках Елизавета Кожевина поделилась с ПАИ планами на предстоящий сезон.

Псковская байдарочница в составе сборной России Елизавета Кожевина поделилась планами на предстоящий сезон. На фото Елизавета Кожевина. Фото: спортшкола «Ника»

«Ближайшие соревнования – второй тур всероссийских соревнований, которые пройдут в Краснодаре с 2 по 6 апреля», – рассказала псковичка.

В конце прошлого сезона Елизавета Кожевина вошла в состав сборной России. «Тренировки в сборной достаточно серьёзные, но и отдых соответствует тренировкам. Конечно, в сборной тренироваться легче, так как есть мотивация и есть девочки посильнее, за которыми я тянусь. Второй и третий туры для меня пока что очень важные соревнования, поскольку это тоже отбор в сборную. После второго тура отбирается около шести человек, и потом из них составляют экипаж на третий тур. Ещё достаточно важные соревнования – первенство России до 19 лет, но до них ещё далеко, будут ближе к концу лета», – сказала спортсменка.

Также воспитанница спортшколы «Ника» поделилась, как у неё прошли новогодние праздники. «Новый год отметила в семейном кругу в Пскове. На базе «Ника» меня встретили тепло, атмосфера там классная. Меня зарядили по полной программе, и с новыми силами я поехала на новый сбор», – поделилась Елизавета Кожевина.

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