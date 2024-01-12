43 миллиона неправильно оформленных сим-карт выявил Роскомнадзор

16:45, 12 января 2024, ПАИ

43 миллиона сим-карт, оформленных с нарушением закона, выявил Роскомнадзор. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

По итогам проверок из 351 миллиона мобильных номеров 43 миллиона оформлено с нарушениями. Несоответствия связаны с тем, что операторы не получили персональные данные абонентов или не проверили их на достоверность до начала оказания услуг.

По 42 миллионам номеров уже внесены достоверные сведения. Также с сентября по декабрь 2023 года операторы связи прекратили действие более чем 600 тысяч номеров без идентификации личности.

В апреле 2023 операторы связи массово рассылали абонентам уведомления с просьбой подтвердить паспортные данные, а в августе Роскомнадзор начал блокировать номера с неустановленными владельцами.