До -21 градуса прогнозируется в Псковской области 13 января
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 13 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Погода будет без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ночью будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, днём – южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -16 до -21 градусов, днём от -8 до -13.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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