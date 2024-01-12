До -21 градуса прогнозируется в Псковской области 13 января

15:56, 12 января 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 13 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Погода будет без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ночью будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, днём – южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -16 до -21 градусов, днём от -8 до -13.

Атмосферное давление будет ниже нормы.