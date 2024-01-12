64 студента ПсковГУ получили свидетельства о допуске к работе в медучреждениях

17:21, 12 января 2024, ПАИ

Свидетельства о допуске к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним медицинским или фармацевтическим образованием получили 64 студента Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Комиссия, состоящая из профессорско-преподавательского состава медицинского факультета, ведущих специалистов практического здравоохранения Псковской области оценила теоретические знания и практические навыки, продемонстрированные молодыми специалистами.

«В процессе подготовки к данному экзамену разбираются принципы подготовки к теоретическим этапам экзамена – тестирование и клинические ситуационные задачи. Занятия проводятся в интерактивной форме с демонстрацией и отработкой основных практических навыков, входящих в перечень обязательных навыков данного экзамена, на современном симуляционном оборудовании. Отдельно накануне испытаний выделяется консультационный день для повторения основных практических навыков», – пояснили в Институте медицины и экспериментальной биологии.

По итогам 2023 года после успешной сдачи трёхуровневого экзамена студентами ПсковГУ получен уже 150-й допуск для работы на должности среднего медперсонала, отметили в вузе.