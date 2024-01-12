Первое интервью года Михаил Ведерников дал «Первому Псковскому»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне Дня печати дал большое интервью телеканалу «Первый Псковский». Это первое его интервью в этом году.
Разговор с главой региона выйдет в эфир в понедельник, 15 января, в 10 часов утра. Кроме того, интервью с Михаилом Ведерниковым можно будет посмотреть на официальной странице телеканала в ВК в то же время.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
12 января 2024
Депутат Алексей Форш отметил включённость псковичей в сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина
11 января 2024
Глава Пскова Борис Елкин занял второе место в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО