Первое интервью года Михаил Ведерников дал «Первому Псковскому»

17:15, 12 января 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне Дня печати дал большое интервью телеканалу «Первый Псковский». Это первое его интервью в этом году.

Разговор с главой региона выйдет в эфир в понедельник, 15 января, в 10 часов утра. Кроме того, интервью с Михаилом Ведерниковым можно будет посмотреть на официальной странице телеканала в ВК в то же время.