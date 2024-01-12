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Политика

Первое интервью года Михаил Ведерников дал «Первому Псковскому»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне Дня печати дал большое интервью телеканалу «Первый Псковский». Это первое его интервью в этом году.

Разговор с главой региона выйдет в эфир в понедельник, 15 января, в 10 часов утра. Кроме того, интервью с Михаилом Ведерниковым можно будет посмотреть на официальной странице телеканала в ВК в то же время.

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