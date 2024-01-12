Ностальгия и морозные забавы: 10+ идей для запоминающегося уик-энда в Пскове

18:20, 12 января 2024, ПАИ

От святочных действ с гаданиями и колядованием, сногсшибательных полётов на «ватрушке» до нежного мира бабочек: в обзоре «ПАИ Афиши» рассказываем, как разнообразить предстоящие выходные.

Святочное действо в Поганкиных палатах

Что: новогодний проект.

Где: Палаты купца Поганкина, Псков, ул. Некрасова, д. 7.

Когда: 13 января в 17:00.

Псковский музей-заповедник приглашает всех желающих погрузиться в волшебную атмосферу зимних праздников, посетив традиционный святочный проект.

В канун старого Нового года посетителей ждут подблюдные гадания, визит колядовщиков и музыкальный вертепный спектакль.

«Хотите заглянуть в будущее? Тогда запасайтесь смелостью и приходите к нам в Поганкины палаты! И не забудьте угощение для колядовщиков! Конечно, если хотите провести весь год в сытости и достатке!» – приглашают организаторы.

Купить билет.

«Тайна святочных рассказов»

Что: лекция.

Где: Псковская областная библиотека им. Курбатова, Псков, ул. Профсоюзная, д. 2.

Когда: 13 января в 13:00.

Псковская областная библиотека имени Курбатова 13 января в 13:00 приглашает на лекцию «Тайна святочных рассказов».

«Святочные рассказы всегда связаны с чудом преображения, изменения героя. О причинах обновления поговорим на лекции «Тайна святочных рассказов». Приходите! Вы откроете для себя что-то важное», – уверяют организаторы.

«Космические приключения Деда Мороза»

Что: программа.

Где: планетарий, Псков, ул. Советская, д. 64а.

Когда: 13 января в 13:00.

В Псковском планетарии дети ещё успеют попасть на программу «Космические приключения Деда Мороза», в ходе которой они познакомятся с характеристиками Луны и Солнца, Юпитера и Сатурна, ответят на вопросы компьютера и побывают в поясе астероидов.

«Вместе со Звездочётом и Звёздной Феей они разыщут в космосе Деда Мороза, чтобы на Земле встретить Новый год», – отметили в планетарии.

Также 13 января в 12:00 в программе «Как гномик Солнышко искал» (4+) вместе с гномом Кнопкиным дети узнают, почему Солнышко прячется на ночь, а в 14:00 в полнокупольном фильме «Звёздное небо славян» (7+ ) они узнают ответы на вопросы, можно ли сегодня увидеть на небе Рождественскую звезду и что такое Девичьи Зори.

Купить билет.

«Старый Новый»

Что: Концерт-ностальгия.

Где: Большой концертный зал Псковской областной филармонии, Псков, ул. Некрасова. д. 24.

Когда: 13 января в 17:00.

Филармония 13 января в 17:00 представит концерт-ностальгию «Старый Новый» Натальи Александровой при участии ансамбля русской музыки «Псков» и друзей-исполнителей.

«Концерт будет наполнен любимыми песнями и романсами, разговором по душам и неожиданными сюрпризами, какие дарят только самым близким. Приглашаем вспомнить лучшее, любимое, самое дорогое сердцу», – отмечают организаторы.

Билеты в кассе и на сайте филармонии.

«Бамбук на работах Ван Сюлин»

Что: выставка.

Где: Двор Постникова, Псков, ул. Олега Кошевого, д. 2.

Когда: до 28 января.

В экспозиции Двора Постникова и Варлаамовского угла в рамках Международного фестиваля солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проходит выставка работ китайской художницы Ван Сюлин.

Ван Сюлин – художница с мировым именем, чьи произведения представлены в картинных галереях мира, в том числе в личной коллекции президента России Владимира Путина, владеет одной из самых сложных техник китайской живописи гунби, или «тщательная кисть». Бамбук – ключевой художественный и философский образ в китайской культуре, обозначающий счастье.

Вход на выставку свободный.

«Мороз Иванович»

Что: новогоднее представление.

Где: креативное пространство «Лофт», Псков, ул. Спортивная. д. 1б.

Когда: 13 января в 14:00.

Креативное пространство «Лофт» приглашает гостей на новогоднее представление «Мороз Иванович». Участников ждут яркие номера в исполнении фольклорных ансамблей Пскова «Жарница», «Коляда» и «Славный городок». Художественный руководитель и сценарист – Ирина Никитина.

Купить билеты.

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«Встреча у рояля»

Что: концерт.

Где: детская музыкальная школа № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова, Псков, ул. Советская, д. 44.

Когда: 13 января в 16:00.

Детская музыкальная школа № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова приглашает псковичей и гостей города окунуться в мир фортепианной музыки. 13 января в 16:00 в концертном зале школы выступят гости из Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов Ольга Пушкина и Елена Серова, а также студенты фортепианного отдела училища Мария Копелева, Тумэн Дашеев и Василий Лесков. В программе произведения Шопена, Шумана, Брамса, Скрябина и Рахманинова.

Вход свободный.

«Бабочки нашего детства»

Что: выставка.

Где: музей-заповедник «Изборск».

Когда: до 21 января.

В музее-заповеднике «Изборск» (усадьба купца Белянина, ул. Печорская, 39) завершает свою работу уникальная выставка «Бабочки нашего детства».

«Осталось совсем немного времени, чтобы своими глазами увидеть коллекцию чешуекрылых и других насекомых из собрания Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина (Московская область), которая в течение трёх месяцев экспонировалась в усадьбе купца Белянина», – заверяют организаторы выставки.

Также в музее-заповеднике «Изборск» вы можете посетить выставку авторских кукол «12 месяцев» Аллы Фроловой. Выставка работает в доме купца Шведова (Изборск, ул. Печорская, 32) с 10:00 до 17:00, понедельник – выходной. Посещение выставок и экспозиций музея доступно по «Пушкинской карте».

Купить билет.

Помимо увлекательнейших экскурсий, в музее-заповеднике «Изборск» можно попробовать зиму на вкус, приняв участие в кулинарном мастер-классе по росписи изборской коврижки. Участники не только распишут коврижку натуральной глазурью, но и отведают травяной чай из самовара в каминном зале с настоящей новогодней ёлкой. Сеанс в 11:00 и в 14:00 по предварительной записи. Телефон: (8 811-48) 9-67-13.

Лыжи, «ватрушки» и хорошее настроение

Что: активный отдых.

Где: парк активного отдыха «Мальская долина», Псковская обл., Печорский р-н, дер. Рогово.

Когда: 13 и 14 января.

Если вы прятались от мороза все новогодние каникулы, самое время поучаствовать в зимних забавах. Парк активного отдыха «Мальская долина» приглашает отдохнуть в выходные.

«С горки покататься на «ватрушке» же надо! В эту субботу будет один из лучших дней, чтобы отдохнуть после трудоучебной недели. Лёгкий морозец, отратраченный склон с искусственным снегом и искристое зимнее солнышко создадут нужное настроение», – пообещали в парке.

Прокат лыж и «ватрушек», кафе с шикарными видами и горнолыжные склоны в субботу работают с 10:00 до 21:00, в воскресенье – с 10:00 до 20:00.

Служба приёма и размещения гостей: (8 8112) 99-99-09 и 8-921-003-30-30.

Встреча с поэтами и бардами

Что: поэтический вечер ЛитО «Пиитер».

Где: Псковская областная библиотека имени Курбатова, Псков, ул. Профсоюзная, д. 2.

Когда: 13 января в 15:00.

Псковская областная библиотека имени Курбатова (Профсоюзная, 2) приглашает встретить старый Новый год вместе с замечательными поэтами и бардами из Санкт-Петербурга, Пскова и Великих Лук. 13 января в 15:00 здесь состоится поэтический вечер легендарного ЛитО «Пиитер» (Санкт-Петербург).

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Кинопремьеры

Что: «Турбозавры. Год дракона».

Где: «Silver Cinema Псков» и «Мираж Синема Акваполис».

Когда: 13 и 14 января.

В эти выходные порадуют премьерами кинотеатры «Silver Cinema Псков» (деревня Борисовичи, ул. Завеличенская, 23) и «Мираж Синема Акваполис» (Псков, ул. Кузбасской Дивизии, 19, ТРЦ «Акваполис»).

Так, кинотеатр «Silver Cinema Псков» 13 января в 23:30 и 14 января 22:45 приглашает на премьеру боевика, триллера «Последний наёмник» (США, 2023, 18+), 13 и 14 января в 12:55 – на анимацию «Турбозавры. Год Дракона» (Россия, 2024, 0+).

«Мираж Синема Акваполис» предлагает к просмотру триллер «Последний наёмник» 13 и 14 января в 19:50 и 21:45, драму «Стальная хватка» (2023, США) – 13 и 14 января в 17:15, 19:40 и 22:05 и 14 января в 17:15, 19:40 и 22:05, а «Турбозавры. Год дракона» можно посмотреть 13 и 14 января в 11:15 и 14:20.