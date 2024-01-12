Организацию крещенских купаний обсудили в администрации Псковского района

21:43, 12 января 2024, ПАИ

В администрации Псковского района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципалитета, на котором были рассмотрены вопросы возможности снятия запрета выхода на лёд Псковского озера и организации крещенских купаний. Об этом ПАИ сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

По данным специалистов, погодные условия последних дней способствовали наращиванию безопасной толщины льда на большей части территории Псковского озера. Однако события, связанные с провалами людей и техники под лёд Псковского озера (один из случаев – с летальным исходом), не позволили отменить запрет выхода на лёд.

Также участники заседания обсудили обеспечение безопасности в период православного праздника Крещения Господня.

Время проведения купания – с 18:00 18 января до 3:00 19 января. Обеспечивать безопасность участников мероприятий будут сотрудники МЧС по Псковской области, ОМВД Псковского района и медики.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области рекомендуют купаться только в специально оборудованных для этого местах.

«Кроме того, при нахождении на месте крещенского купания выполняйте указания сотрудников полиции и спасателей. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких», – подчеркнула Наталья Фёдорова.