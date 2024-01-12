Более 60 млн рублей направлено на пособия граждан в органы соцзащиты Псковской области

22:50, 12 января 2024, ПАИ

В органы социальной защиты городов и районов области направлены денежные средства в сумме 63,2 миллиона рублей на финансирование соцвыплат. Об этом ПАИ сообщили в комитете по социальной защите Псковской области.

Деньги направлены на следующие виды пособия: на ежемесячную денежную выплату на третьего ребёнка или последующих детей, а также на ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.

«Осуществляется зачисление средств на счета граждан. Просьба проявить понимание и терпение», – отметили в комитете.