Борис Катков назвал политическим решение о своём выдворении из Латвии

10:53, 13 января 2024, ПАИ

82-летний российский пенсионер Борис Катков назвал политическим решение латвийских властей о своём выдворении из Латвии. Об этом пенсионер заявил журналистам в Пскове сегодня, 13 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«Возврата у меня, конечно, нет. Будем ждать лучших времён», – сказал Борис Катков.

Он недоумевает, как министр МВД Латвии, не зная его, не зная о его положении, его семье, мог принять такое решение. «Я человек переживающий, я переживаю за свою семью», – подчеркнул пенсионер.

Борис Катков назвал решение о своём выдворении политическим. «Такая политика властей Латвии не на пользу, она когда-нибудь приведёт к таким же трагическим событиям, которые начали происходить внутри Украины», – сказал он.

Пенсионер ещё раз поблагодарил Псковскую область за встречу.

Напомним, накануне 82-летний пенсионер был выдворен латвийскими властями из страны как «угроза национальной безопасности». Поздно вечером 12 января пенсионер Борис Катков, выдворенный латвийскими властями, пересёк границу с Россией.

Встречающий Бориса Каткова руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов от имени губернатора Михаила Ведерникова сообщил Борису Каткову, что ему окажут всё необходимое содействие: «Мы сделаем всё, чтобы за это короткое время наша область тоже стала для вас родной».

Видео с места встречи на российской границе депортированного из Латвии российского пенсионера Бориса Каткова смотрите здесь.