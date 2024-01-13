Областной чемпионат по зимнему дрифту проходит в Пскове
Чемпионат Псковской области по зимнему дрифту проходит в Пскове, сообщается в группе Drift Mania 60 в социальной сети «ВКонтакте».
Расписание мероприятия:
- 08:00–09:00 – заезд участников;
- 09:00–10:00 – регистрация участников. Техническая комиссия;
- 10:00–10:15 – брифинг пилотов;
- 10:30–11:20 – тренировочные заезды;
- 11:20–12:00 – показательное выступление «Мотокросс»;
- 12:00–13:00 – тренировочные заезды;
- 13:00–13:15 – брифинг пилотов;
- 13:30–15:30 – квалификационные заезды;
- 15:30–16:00 – брифинг пилотов.
- с 16:00 – парные заезды;
- по окончании парных заездов состоится награждение пилотов.
Соревнования проходят по адресу Псков, ул. Яна Райниса, 41. Вход для зрителей бесплатный.
Комментарии: 0 Обсудить >>>