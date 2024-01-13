Областной чемпионат по зимнему дрифту проходит в Пскове

13:25, 13 января 2024, ПАИ

Чемпионат Псковской области по зимнему дрифту проходит в Пскове, сообщается в группе Drift Mania 60 в социальной сети «ВКонтакте».

Расписание мероприятия:

08:00–09:00 – заезд участников;

09:00–10:00 – регистрация участников. Техническая комиссия;

10:00–10:15 – брифинг пилотов;

10:30–11:20 – тренировочные заезды;

11:20–12:00 – показательное выступление «Мотокросс»;

12:00–13:00 – тренировочные заезды;

13:00–13:15 – брифинг пилотов;

13:30–15:30 – квалификационные заезды;

15:30–16:00 – брифинг пилотов.

с 16:00 – парные заезды;

по окончании парных заездов состоится награждение пилотов.

Соревнования проходят по адресу Псков, ул. Яна Райниса, 41. Вход для зрителей бесплатный.