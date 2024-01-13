Мошенники обокрали двух пенсионеров из Псковской области на полмиллиона рублей

15:33, 13 января 2024, ПАИ

Мошенники обокрали пенсионеров из Себежского и Печорского районов Псковской области на сумму 550 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, двум пожилым жителям Себежского и Печорского районов позвонили незнакомцы. Они представились сотрудниками банков, правоохранительных органов и под выдуманными предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного списания денег с банковских счетов собеседников завладели их сбережениями на общую сумму 550 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование.