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Происшествия

Мошенники обокрали двух пенсионеров из Псковской области на полмиллиона рублей

Мошенники обокрали пенсионеров из Себежского и Печорского районов Псковской области на сумму 550 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, двум пожилым жителям Себежского и Печорского районов позвонили незнакомцы. Они представились сотрудниками банков, правоохранительных органов и под выдуманными предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного списания денег с банковских счетов собеседников завладели их сбережениями на общую сумму 550 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование.

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