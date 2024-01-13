Областной конкурс «Клуб года» пройдёт в Псковской области

20:00, 13 января 2024, ПАИ

Областной смотр-конкурс «Клуб года» пройдёт в Псковской области. Подать заявки для участия в конкурсе можно с 11 февраля до 1 марта. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Документы принимает Псковский областной центр народного творчества.

К участию приглашаются муниципальные учреждения культуры клубного типа, отметили организаторы.

Предусмотрено пять номинаций: «Городские дома и центры культуры», «Районные дома и центры культуры», «Сельские дома культуры», «Сельские клубы», «Лучшая организация работы по сохранению и развитию традиционной народной культуры среди комнат ремёсел и уголков крестьянского быта учреждений культуры клубного типа».

Победителям конкурса в каждой номинации вручаются дипломы и памятные подарки.