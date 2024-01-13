Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Областной конкурс «Клуб года» пройдёт в Псковской области

Областной смотр-конкурс «Клуб года» пройдёт в Псковской области. Подать заявки для участия в конкурсе можно с 11 февраля до 1 марта. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Документы принимает Псковский областной центр народного творчества.

К участию приглашаются муниципальные учреждения культуры клубного типа, отметили организаторы.

Предусмотрено пять номинаций: «Городские дома и центры культуры», «Районные дома и центры культуры», «Сельские дома культуры», «Сельские клубы», «Лучшая организация работы по сохранению и развитию традиционной народной культуры среди комнат ремёсел и уголков крестьянского быта учреждений культуры клубного типа».

Победителям конкурса в каждой номинации вручаются дипломы и памятные подарки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 января 2024

Псковская библиотека «Радуга» приглашает на встречу с автором медиапроектов о природе Зауралья
13 января 2024

Выставка полотен псковского Рембрандта открылась в библиотеке на Конной в Пскове
12 января 2024

Кинопросмотр фильма «Блокадный футбол» состоится в псковской библиотеке
12 января 2024

Большой рождественский концерт проходит в Великих Луках
12 января 2024

«Сказочный лес» в Пскове завершает свою работу 15 января
12 января 2024

Исторический квиз пройдёт в Изборском музее-заповеднике 13 января
12 января 2024

Великолукский драмтеатр вошёл в программу XXI Фестиваля театров малых городов
12 января 2024

Определять птиц по голосу научат в Изборском музее

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...