Семейный спортивный праздник прошёл на стадионе «Святогорец» в Пушкинских Горах

21:06, 13 января 2024, ПАИ

Большой районный спортивный зимний праздник состоялся в Пушкинских Горах сегодня, 13 января. Мероприятие прошло на стадионе «Святогорец». Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

«На улице сегодня -15 градусов мороза, а на стадионе «Святогорец» было жарко! Здесь состоялся зимний спортивный праздник, в котором приняло участие много семей из Пушкиногорского района», – говорится в сообщении.

В спортивно-развлекательной программе «Рождественские зимние забавы» поучаствовало 14 команд. Гостей приветствовала глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

«Дорогие друзья! Сегодня мы с вами открываем Год семьи этим мероприятием, которое ещё больше сплотит наши семьи и порадует нас! С наступающим старым Новым годом!» – сказала она.

Организаторы придумали для всех, кто пришёл на стадион, самые необычные испытания. Команды-участницы соревновались в забеге Дедов Морозов, в метании валенок, в гонках на санках и «ватрушках», отработали меткость в хоккее на снегу, используя вместо шайбы теннисные мячи, и даже померились силами в перетягивании каната.

«А ещё все дружно играли в «Цепи кованые», в «Ручеёк», танцевали, пили горячий чай с сушками и, конечно, много веселились! Победу в соревнованиях одержала дружба. Все команды были награждены не только призами, но и замечательным настроением на весь день!» – написали в газете.