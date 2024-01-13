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Общество

Псковская библиотека «Радуга» приглашает на встречу с автором медиапроектов о природе Зауралья

Детская экологическая библиотека «Радуга» на улице Новосёлов в Пскове приглашает на открытие фотовыставки Платона Терентьева «Путешествие на край света». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Псковская библиотека «Радуга» приглашает на встречу с автором медиапроектов о природе и культуре жителей Зауралья. Фото: Платон Терентьев, псковская библиотека «Радуга»

Это серия фотографий, сделанных в геологической экспедиции в лесах Хабаровского края летом 2023 года, – зарисовки о работе геологов и пейзажи Дальнего Востока. Выставка откроется 14 января в 14:00 по адресу улица Новосёлов, дом 11.

Платон Терентьев – художник и автор многочисленных медиапроектов, он занимается не только фотографией, но также коллажами и видео в сфере социальной и культурной документалистики. Его главный приём – прямая фотография, но с тяготением к художественности с применением разнообразных стилистических приёмов.

Платон Терентьев также является автором документального проекта «Для кого течёт река», посвящённого размыванию традиционного уклада жизни в Приангарье, когда вместе с деревнями исчезает и вековая самобытная культура народов Сибири. Документальная история Платона Терентьева под названием «Мостки» рассказывает о жизни деревни для людей с особенными потребностями и возможностями.

«Я хочу уйти от обыденного представления об инвалидах, от разделения жизни на нормальную и ненормальную. Жизнь, какой бы она ни была, является ценностью. Посмотрите на это как на пейзаж, простой и лёгкий вид, учитывая красоту», – говорит автор о своём проекте.

Среди проектов Платона также работа над фотокнигой о путешествиях по Индии. Платон Терентьев, кроме того, делал портреты бездомных людей для благотворительной организации «Ночлежка» в Санкт-Петербурге, он участник многих коллективных проектов и выставок в России и Прибалтике, победитель нескольких престижных фотоконкурсов.

«Если говорить в целом о моей фотографии… я рассказываю важные, на мой взгляд, вещи о взаимоотношениях природы и человека», – так сам автор характеризует своё творчество.

Встреча с Платоном Терентьевым и открытие его персональной выставки пройдут в Пскове в рамках любительского объединения «Медиаполигон», которое начинает свою работу в 2024 году в детской экологической библиотеке «Радуга».

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