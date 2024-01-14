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Васильев день наступил по народному календарю

Васильев день отмечается по народному календарю 14 января. Православные христиане сегодня отмечают в этот день сразу два праздника – Обрезание Господне и память святого Василия Великого, пишет calend.ru.

Васильев день отмечался в честь Василия Великого, известного также как Василий Кесарийский. Этот святитель в четвёртом веке был архиепископом Кесарии Каппадокийской и прославился как богослов, автор множества проповедей и создатель идеи иконостаса. Примечателен он и тем, что праздник в честь него отмечается ещё и накануне, 13 января, и называется Васильевым вечером.

В народе Василий считался покровителем свиней, на праздник прежде всегда готовили блюда из свинины – жареного поросёнка, варёные окорока и другие. В этот день крестьяне даже колядовать ходили со специальными присказками, прося под окнами: «Свинку да боровка выдай для Васильева вечерка»; «Кишку да ножки в верхнее окошко».

Также, согласно приметам, в этот день в доме полагалось обязательно иметь денежный запас; в долг же не давали, чтобы не отдать свой достаток. Ещё один обряд – засевание зёрен – должен был способствовать урожайности: дети рассыпали зёрна на пол, а старшая женщина в доме собирала их и хранила до посева.

Об урожае судили и по приметам. Снег или сильный мороз в этот день обещали плодородный год. Ясное звёздное небо сулило урожай гороха и ягод, а вьюга – хороший сбор орехов.

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