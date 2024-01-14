В Картинной галерее Печор прошло более 30 Рождественских встреч
33 Рождественские встречи для детей и взрослых прошли с 30 декабря по 8 января 2024 года в гостином зале Картинной галереи архимандрита Алипия (Воронова) при Псково-Печерском монастыре, сообщили в Псковской епархии.
Каждая из встреч была посвященная одной из пяти тематик:
- Беседа «Певец леса». По творчеству И. И. Шишкина
- Беседа «Библейские сюжеты в цикле картин В. Д. Поленова «Из жизни Христа»
- Беседа «Рождество Христово в иконографии»
- Детская развивающая программа «Смотрим, размышляем, фантазируем»
- Детская развивающая программа «В мире художественных образов»
«Посетители картинной галереи имели возможность выбрать мероприятия в соответствии с их предпочтениями, благодаря разнообразию представленных тематик. Рождественские встречи стали важным культурным событием не только для прихожан монастыря, но и для всех печерян и гостей города, желающих окунуться в атмосферу рождественских традиций и русского искусства», — отметили в епархии.
Открытие филиала Русского музея прошло в Печорах 28 августа. Первой выставкой филиала стала «Коллекция архимандрита Алипия (Воронова)». Её открытие приурочено к 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
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