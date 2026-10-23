«Не поднять на весы – надорвёшься»: огромную тыкву вырастили в Новоржевском районе

17:28, 23 октября 2026, ПАИ

Огромную тыкву вырастила семья Евгения и Екатерины Соловьёвых в деревне Барута Новоржевского района Псковской области. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».



Фото: Екатерина Соловьёва



Фото: Екатерина Соловьёва



Фото: Екатерина Соловьёва



Фото: Екатерина Соловьёва







Екатерина Соловьёва поделилась, что два семечка она приобрела у семьи Катковых из Бежаницкого района, которые прославились выращиванием гигантских овощей. Тыква в Новоржевском районе взросла из семечки «Русалочки» весом 460 килограммов. Материал сажали рассадой на куче перегноя.

Взвесить тыкву так и не удалось – она лежит на поддоне. «Так её не поднять на весы – надорвёшься. Будем взвешивать кусками, когда будем резать», – отметила хозяйка.

Ранее сообщалось, что самые большие в России кабачок, тыкву и помидор вырастили в регионе. А ещё петербурженка Юлия Богданова уже почти что ежегодно выращивает на своей даче в Псковской области гигантскую тыкву и делает из неё лодку, на которой устраивает заплыв.