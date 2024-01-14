Печорский ансамбль «Вереск» выступит в Доме офицеров 15 января

13:02, 14 января 2024, ПАИ

Печорский ансамбль «Вереск» выступит 15 января в 17:00 на открытии выставки псковского художника, основателя клуба «Позитивная механика» Александра Бушуева в Доме офицеров Пскова, сообщается в группе объединения «Псковский Монмартр» в соцсети «ВКонтакте».

Коллектив существует в Печорах с 2020 года, в него входят воспитанники воскресной школы Псково-Печерского монастыря и творческого клуба «Феникс». Специализируется ансамбль на исполнении русской и зарубежной музыки XIV–XVII веков.

«Право показать своё мастерство на столь престижной площадке ребята из «Вереска» заслужили тем, что стали лауреатами международного конкурса «Дети в мире старинной музыки». Ансамбль часто выступает на самых различных площадках. Буквально сегодня участники его снова отправляются в путь – на сей раз в Гдовский район. Их ждут в Ветвенике и Спицыно», – отметили руководители сообщества.

Ранее Александр Бушуев пригласил псковичей на свою персональную выставку «От Рождества до Крещения» в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).