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Культура

Школьник из Островского района стал лауреатом международного конкурса

Учащийся детской школы искусств, аккордеонист Егор Иванов из Островского района стал лауреатом международного конкурса-фестиваля «На Олимпе», сообщает газета «Островские вести».

Фото: Островская ДШИ

Международный конкурс-фестиваль проходил в конце декабря в Москве в формате онлайн. Егор Иванов выступил с чешской народной песней «Мне моя матушка говорила».

«Поздравляем Иванова Егора, учащегося выпускного класса детской школы искусств, с диплом лауреата I степени международного конкурса «На Олимпе» (преподаватель – Назаренко Вера Георгиевна)», – сообщается в группе детской школы искусств в соцсети «ВКонтакте».

Ранее победителями международного конкурса «На Олимпе» стали студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анастасия Куклина и Валерий Огло.

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