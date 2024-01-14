Школьник из Островского района стал лауреатом международного конкурса

16:06, 14 января 2024, ПАИ

Учащийся детской школы искусств, аккордеонист Егор Иванов из Островского района стал лауреатом международного конкурса-фестиваля «На Олимпе», сообщает газета «Островские вести».

Международный конкурс-фестиваль проходил в конце декабря в Москве в формате онлайн. Егор Иванов выступил с чешской народной песней «Мне моя матушка говорила».

«Поздравляем Иванова Егора, учащегося выпускного класса детской школы искусств, с диплом лауреата I степени международного конкурса «На Олимпе» (преподаватель – Назаренко Вера Георгиевна)», – сообщается в группе детской школы искусств в соцсети «ВКонтакте».

Ранее победителями международного конкурса «На Олимпе» стали студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анастасия Куклина и Валерий Огло.