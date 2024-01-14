Пропавшего несколько лет назад великолучанина продолжают разыскивать в Псковской области

18:08, 14 января 2024, ПАИ

Пропавшего несколько лет назад Евгения Степанова продолжают разыскивать в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

С 4 августа 2019 года местонахождение 34-летнего великолучанина неизвестно.

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы, светло-серые глаза.

Был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы и светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят обратиться по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 (ОМВД России по Великим Лукам), 02 или 112.