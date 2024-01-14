Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пропавшего несколько лет назад великолучанина продолжают разыскивать в Псковской области

Пропавшего несколько лет назад Евгения Степанова продолжают разыскивать в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

С 4 августа 2019 года местонахождение 34-летнего великолучанина неизвестно.

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы, светло-серые глаза.

Был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы и светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят обратиться по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 (ОМВД России по Великим Лукам), 02 или 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 января 2024

Атлантический циклон принесёт потепление на Северо-Запад
14 января 2024

Павильон Минобороны РФ начал работу на выставке-форуме «Россия» в Москве
14 января 2024

Псковские следователи передали помощь для бойцов СВО
14 января 2024

Разыскиваемого в Псковской области мужчину с чихуахуа нашли живым
14 января 2024

В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими
14 января 2024

До -6 градусов ожидается в Псковской области предстоящим днём
14 января 2024

В картинной галерее Печор прошло более 30 рождественских встреч
14 января 2024

Старый Новый год отмечают сегодня в России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...