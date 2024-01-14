Атлантический циклон принесёт потепление на Северо-Запад

18:34, 14 января 2024, ПАИ

Потепление ожидается на Северо-Западе России на следующей неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

Отмечается, что Северо-Запад укроют облачные поля атлантического циклона, и вместе со снегопадами этот вихрь принесёт в регион довольно тёплые воздушные массы. В результате днём в южной части потеплеет до –5…–10 градусов, а на севере до –12…–17 градусов. Кратковременное похолодание возможно только в середине периода.

В Санкт-Петербурге временами пройдёт снег, а дневная температура повысится до –5…–8 градусов, и только в среду возможно похолодание на 5–6 градусов.

Напомним, 15 января в Псковской области прогнозируют облачную погоду и до –6 градусов.