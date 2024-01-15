Турпоток за рубеж в новогодние праздники вырос на 40%

07:28, 15 января 2024, ПАИ

Туристический поток за границу во время новогодних праздников увеличился на 35–40%, россияне за это время совершили около полумиллиона поездок, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в интервью «Известиям».

По его словам, рост связывают с увеличением количества международных перелетов. Также роль сыграла и морозная погода в Центральной части России. При этом вырос не только сам турпоток, но и средний чек российских путешественников. В зависимости от страны пребывания траты выросли на 20–60%.

Чаще всего люди ездили отдыхать в Эмираты (около 100 тыс. туристов), Турцию (90 тыс. россиян), Таиланд и Египет (по 50 тыс. человек). Также на новогодних каникулах примерно по 10 тысяч человек летали в Шри-Ланку и на Мальдивы.