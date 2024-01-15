Названы самые востребованные специалисты в Псковской области
Представителей рабочих профессий и производственников активно ищут псковские работодатели в январе 2024 года, сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу.
Увеличилась потребность в регионе также в работниках розничной торговли (на 14 %) и сферы туризма и общепита (на 58%).
Помимо этого, по словам экспертов, в Псковской области активно развиваются кластеры пищевой промышленности и туристической сферы. В связи с этим ближайший год в регионе будут востребованы работники этих сфер, а также люди, поддерживающие развитие основных структур (ЖКХ, медицина, образование, логистика).
До 2030 года в России планируют создать ещё более двух миллионов рабочих мест. Основная часть, по мнению экспертов, появится в обрабатывающей промышленности. Ранее стало известно, каких сотрудников не хватает псковским работодателям. Кроме того, псковские компании активно привлекают новых специалистов.
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