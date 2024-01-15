Псковская областная библиотека запустила бот с цитатами Валентина Курбатова

08:28, 15 января 2024, ПАИ

Telegram-бот «Слова Курбатова» с цитатами из книг автора создали специалисты Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Яковлевича Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

С помощью цитат можно вспомнить любимую книгу или найти, что почитать. Тексты в боте @slovakurbatova распределены по шести темам: «Пушкин», «Творчество», «Человек», «Время», Вера», «Родина».

«Реализация бота стала возможна благодаря общественному проекту областной библиотеки «Цитаты из Курбатова», в рамках которого вот уже два года добровольцы в кабинете Курбатова и удаленно читали книги Валентина Яковлевича, выявляли наиболее ёмкие и значимые высказывания. В 2022-2023 годах в рамках проекта было прочитано 12 книг, собрано около 700 цитат. Эти тексты и стали основой бота «Слова Курбатова», - рассказала руководитель кабинета Курбатова Мария Иванова.

Всего для пользователей подготовлено около 700 цитат. Читатели могут прочитать с помощью бота цитаты из книг следующих книг:

Домовой;

Подорожник;

А. А. Агин;

Юрий Селиверстов. Портрет на фоне времени;

Евгений Широков. Портрет на фоне портрета;

Михаил Пришвин. Жизнеописание идеи;

Батюшки мои («Вниду в дом Твой»);

Перед вечером, или Жизнь на полях;

Миг и вечность. Размышления о творчестве В. Астафьева;

Каждый день сначала (переписка Валентина Распутина и Валентина Курбатова);

Турция. Записки русского путешественника;

Пушкин на каждый день.

Валентин Курбатов (1939–2021) — литературный критик, литературовед, прозаик, поэт, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Свои первые заметки он делал ещё в школьных рукописных журналах, учась в школе № 9 города Чусового Пермской области.

Валентин Курбатов — лауреат премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии, дважды лауреат премии администрации Псковской области и целого ряда других наград. За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 2003 году он был награждён медалью Пушкина, а в 2016-м стал обладателем ещё одной государственной награды — ордена Дружбы. В 2020 году президент России Владимир Путин вручил Валентину Курбатову Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства.