Собственные доходы Псковской области за год выросли на 700 млн рублей

10:42, 15 января 2024, ПАИ

Собственные доходы Псковской области за 2023 год выросли на 700 млн рублей, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём первом интервью этого года, которое он дал телеканалу «Первый Псковский».

«Мы прошлый год, несмотря ни на что, достаточно с большим плюсом закончили. У нас больше 700 миллионов рублей собственных доходов плюсом к тому, что было», – сказал губернатор. По его словам, областной бюджет 2023 года был бюджетом развития, при сохранении и увеличении социальных обязательств. И бюджет региона 2024 года также будет бюджетом развития, отметил Михаил Ведерников.

Напомним, что в 2023 году за счёт федеральных поступлений и собственных средств общие параметры бюджета Псковской области выросли на 2 млрд 279 млн 335 тысяч рублей.

Отметим, что доходы консолидированного бюджета Псковской области в 2024 году составят более 57 млрд рублей.