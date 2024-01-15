Перед входом в аэропорт Пскова появится «открыточный вид»

10:13, 15 января 2024, ПАИ

Завершается конкурс на реконструкцию территории перед аэропортом Пскова. Большая часть работ по благоустройству этого двухгодичного проекта будет выполнена в текущем году, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Конкурс заканчивается. Проект будет двухлетний, но значительную часть работ по благоустройству прилегающей площади завершим в этом году. Будет красиво. Подумаем, какой памятник туда поставить. Думали княгине Ольге, но, может быть, столько памятников княгине Ольге не надо. Мы хотим, чтобы люди вышли из аэропорта и увидели открыточный вид, который ни с чем не перепутаешь», – сказал Михаил Ведерников.

Безусловно, при реконструкции будут учтены вопросы безопасности, «более удачно будет организовано движение».

«Будет организована стоянка автотранспорта, где люди смогут оставить свой транспорт. Это должно быть комфортно: приехал на своей машине, оставил, зная, что с ней ничего не случится», – отметил глава региона.