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Политика

Большое интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова идёт на телеканале «Первый Псковский»

Большое интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова идёт на телеканале «Первый Псковский». Это первое его интервью в этом году.

Михаил Ведерников ответит на вопросы ведущей телеканала Ольги Давыдовой о планах и перспективах региона в наступившем 2024 году.

Первое интервью Михаила Ведерникова в 2024 году. Фото: ПАИ

Интервью также можно посмотреть в официальных группах телеканала «Первый Псковский» и ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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