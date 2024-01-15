Большое интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова идёт на телеканале «Первый Псковский»
Большое интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова идёт на телеканале «Первый Псковский». Это первое его интервью в этом году.
Михаил Ведерников ответит на вопросы ведущей телеканала Ольги Давыдовой о планах и перспективах региона в наступившем 2024 году.
Интервью также можно посмотреть в официальных группах телеканала «Первый Псковский» и ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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Большое интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова идёт на телеканале «Первый Псковский»