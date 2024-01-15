Один человек пострадал в тройном ДТП под Псковом
Три автомобиля столкнулись под Псковом, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
ДТП с участием автомобилей «Газель Next», Renault и ВАЗ-2111 произошло на северной объездной дороге у микрорайона Козий Брод. Один человек пострадал.
Спасатели деблокировали пострадавшего из ВАЗ-2111 и передали бригаде медицины катастроф для госпитализации.
На месте работали спасатели АСС, бригада медицины катастроф, сотрудники ГИБДД.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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