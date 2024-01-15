Один человек пострадал в тройном ДТП под Псковом

14:56, 15 января 2024, ПАИ

Три автомобиля столкнулись под Псковом, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

ДТП с участием автомобилей «Газель Next», Renault и ВАЗ-2111 произошло на северной объездной дороге у микрорайона Козий Брод. Один человек пострадал.

Спасатели деблокировали пострадавшего из ВАЗ-2111 и передали бригаде медицины катастроф для госпитализации.

На месте работали спасатели АСС, бригада медицины катастроф, сотрудники ГИБДД.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.