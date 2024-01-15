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Болельщики ФК «Луки-Энергия» выберут маскота для клуба

Болельщики великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия» выберут маскота, который будет заводить трибуны на домашних играх команды. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

Болельщики ФК «Луки-Энергия» выберут маскота для клуба. Фото: ФИФА

«Давно есть идея и мысль, чтобы на наших домашних матчах вместе с вами команду поддерживал маскот, как наш талисман», – отметили в пресс-службе.

На первом этапе болельщики выдвинут свои предложения с обоснованием своего выбора и историей персонажа в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». «Конструктивные и ключевые мысли саккумулируем и устроим всеобщее голосование, выбрав наш символ», – заметили в пресс-службе.

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