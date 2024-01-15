Болельщики ФК «Луки-Энергия» выберут маскота для клуба

11:22, 15 января 2024, ПАИ

Болельщики великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия» выберут маскота, который будет заводить трибуны на домашних играх команды. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

«Давно есть идея и мысль, чтобы на наших домашних матчах вместе с вами команду поддерживал маскот, как наш талисман», – отметили в пресс-службе.

На первом этапе болельщики выдвинут свои предложения с обоснованием своего выбора и историей персонажа в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». «Конструктивные и ключевые мысли саккумулируем и устроим всеобщее голосование, выбрав наш символ», – заметили в пресс-службе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».