Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии стартовал в России

15:33, 15 января 2024, ПАИ

Эксперимент по маркировке отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии стартовал в России сегодня, 15 января. Он продлится до 28 февраля 2025 года. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».

Участие в эксперименте примут производители, импортёры и организации оптовой и розничной торговли. Маркироваться будут средства для макияжа, гигиены полости рта и ухода за волосами, а также дезодоранты, косметические товары для бритья, мыло и моющие средства. Товары будут отслеживаться с помощью маркировки системы «Честный знак».

Причиной проведения эксперимента стал рост нелегального оборота косметической продукции. По данным НИУ ВШЭ за 2022 год, доля контрафакта косметики составляла 16 %, бытовой химии – 12 %.

На сегодняшний день в России уже введена обязательная маркировка духов, туалетной воды и антисептиков.

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