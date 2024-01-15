Около 300 млн рублей направили в районы Псковской области на модернизацию котельных и замену изношенных участков сетей

10:56, 15 января 2024, ПАИ

Около 300 млн рублей направили областные власти в районы Псковской области в 2023 году на подготовку к отопительному сезону, модернизацию котельных и замену изношенных участков сетей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём первом интервью этого года, которое он дал телеканалу «Первый Псковский».

В Псковской области из регионального бюджета выделяют серьёзные деньги на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в районах региона, подчеркнул губернатор.

«На региональном уровне мы тоже достаточно серьёзные средства выделяем. 250 миллионов рублей выделили только на подготовку к отопительному сезону. Это четверть миллиарда, это тоже серьёзные средства. И что немаловажно – это не латание дыр, это системный подход. Если глава [района] видит, что у него котлы могут дать сбой во время отопительного сезона, значит, мы меняем котлы», – сказал Михаил Ведерников. Плюс к этим 250 миллионам рублей около 50 миллионов региональные власти направили на адресную помощь тем муниципалитетам, где действительно совсем всё плохо с коммунальными сетями, уточнил губернатор.

«Потихоньку ситуацию меняем в лучшую сторону. Работаем системно. Работаем комплексно. Используем все возможности и, конечно, стараемся, чтобы каких-то непрогнозируемых ситуаций не возникало», – заключил Михаил Ведерников.