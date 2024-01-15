Псковичей приглашают на обучение в вузы МЧС

17:10, 15 января 2024, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают поступить на бюджет в образовательные учреждения высшего образования МЧС России в 2024 году, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

Программы подготовки в Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России осуществляются по направлениям «Техносферная безопасность», «Пожарная безопасность», «Государственное и муниципальное управление» и «Системный анализ и управление».

Для получения полной информации следует обращаться в отдел кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения ГУ МЧС России по Псковской области (в Пскове – улица Инженерная, 92, телефон (8 8112) 79-44-52; в Великих Луках – улица Дружбы, 6, телефон (8 811-53) 9-19-78).