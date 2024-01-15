Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Руководители муниципалитетов Псковской области представляют регион на форуме «Малая Родина – сила России»

Активное участие в деловой программе Всероссийского форума «Малая Родина – сила России» принимают руководители муниципальных образований и округов Псковской области. О своём участии в форуме рассказали глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев и глава администрации Великих Лук Андрей Беляев.

Руководители муниципалитетов Псковской области представляют регион на форуме «Малая Родина – сила России». Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Сегодня у нас есть возможность присутствовать и поучаствовать в интересных мероприятиях, дискуссиях, посетить интересные экскурсии. Уже понятен высокий класс организации данного мероприятия. Видно, что много людей со всех регионов задействовано. Всем уделено внимание», – отметил Валерий Зайцев.

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. Фото: ПАИ

Деловая программа будет проходить в восьми павильонах ВДНХ, где состоятся три панельные дискуссии, 65 круглых столов, 19 лекций, презентации проектов и встречи с представителями федеральной власти, сообщили организаторы. На площадке Международной выставки-форума «Россия» собрались вместе представители муниципалитетов со всех уголков страны – более семи тысяч человек.

«Благодарю правительство РФ, правительство Псковской области за возможность поучаствовать в дискуссиях, в мероприятиях, в пленарных совещаниях, которые будут проходить в течение всего дня. Здесь обозначены все животрепещущие темы. И каждый руководитель региона, муниципальных образований может найти для себя важные и актуальные темы», – сказал глава администрации Великих Лук Андрей Беляев.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Фото: ПАИ

Напомним, форум «Малая Родина – сила России» открылся в Москве сегодня, 15 января. Он проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. От Псковской области принимает участие делегация более чем из 60 человек: это и главы муниципальных округов и образований, главы городских и сельских поселений, представители ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» и управления по МСУ правительства региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 января 2024

Руководители муниципалитетов Псковской области представляют регион на форуме «Малая Родина – сила России»
15 января 2024

Елена Тимашова – о форуме «Малая Родина – сила России»: Уникальная площадка для обмена опытом и практиками
15 января 2024

Михаил Ведерников назвал главную стратегическую цель Псковской области
15 января 2024

Самый лучший результат по выполнению нацпроектов достигнут в Псковской области в 2023 году
15 января 2024

Большое интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова идёт на телеканале «Первый Псковский»
15 января 2024

Интервью губернатора Михаила Ведерникова выйдет на «Первом Псковском» в 10 часов
15 января 2024

В России вырос спрос на новостройки
13 января 2024

Публикуем большое видеоинтервью с высланным из Латвии пенсионером Борисом Катковым

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...