Руководители муниципалитетов Псковской области представляют регион на форуме «Малая Родина – сила России»

12:51, 15 января 2024, ПАИ

Активное участие в деловой программе Всероссийского форума «Малая Родина – сила России» принимают руководители муниципальных образований и округов Псковской области. О своём участии в форуме рассказали глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев и глава администрации Великих Лук Андрей Беляев.

«Сегодня у нас есть возможность присутствовать и поучаствовать в интересных мероприятиях, дискуссиях, посетить интересные экскурсии. Уже понятен высокий класс организации данного мероприятия. Видно, что много людей со всех регионов задействовано. Всем уделено внимание», – отметил Валерий Зайцев.

Деловая программа будет проходить в восьми павильонах ВДНХ, где состоятся три панельные дискуссии, 65 круглых столов, 19 лекций, презентации проектов и встречи с представителями федеральной власти, сообщили организаторы. На площадке Международной выставки-форума «Россия» собрались вместе представители муниципалитетов со всех уголков страны – более семи тысяч человек.

«Благодарю правительство РФ, правительство Псковской области за возможность поучаствовать в дискуссиях, в мероприятиях, в пленарных совещаниях, которые будут проходить в течение всего дня. Здесь обозначены все животрепещущие темы. И каждый руководитель региона, муниципальных образований может найти для себя важные и актуальные темы», – сказал глава администрации Великих Лук Андрей Беляев.

Напомним, форум «Малая Родина – сила России» открылся в Москве сегодня, 15 января. Он проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. От Псковской области принимает участие делегация более чем из 60 человек: это и главы муниципальных округов и образований, главы городских и сельских поселений, представители ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» и управления по МСУ правительства региона.