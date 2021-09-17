Михаил Ведерников: По итогам визита президента в Псковскую область приняты уникальные решения

08:15, 17 сентября 2021, ПАИ

По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Псковскую область приняты уникальные решения исключительно для этого региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице Instagram.

В частности, по его словам, будет оказана дополнительная помощь в рамках реконструкции инфраструктуры приграничных районов. «В самое ближайшее время будет выделено 210 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации. Деньги поступят из резервного фонда президента», - уточнил губернатор.

Он напомнил, что главной темой недели, и даже всего года, стало открытие памятника Александру Невскому в Самолве и рабочий визит президента России. «Это, вне всякого сомнения, историческое событие, и многие решения главы государства определят развитие нашей области на годы вперёд», - уверен губернатор.

Он отметил, что на рабочей встрече Владимир Путин поддержал планы региона по модернизации электросетевого комплекса. «Мы долго работали над этим проектом, согласовывали детали с энергетиками и Минэнерго. Итогом стала 5-летняя Программа повышения надёжности электроснабжения стоимостью в 5 млрд рублей. Благодаря поддержке президента её реализация начнётся уже в следующем году», - сообщил Михаил Ведерников.

Второе важное решение, по его словам, поможет снизить дефицит медицинских кадров в Псковской области – это строительство учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. На эти цели будет выделен 1 млрд рублей из федерального бюджета, а реализацией проекта займётся Минобороны России. «Благодаря этому нам не придётся 10 лет ждать первых выпускников. Планируем, что уже в сентябре следующего года студенты медицинского факультета начнут обучение в новом корпусе», - отметил глава региона.

Также на рабочей встрече он подробно доложил президенту о демографических проблемах региона. «Глава государства знает об особенностях Псковской области, и по его поручению вместе с Минсельхозом разработали ряд предложений по созданию комфортных условий для жизни на селе», - добавил Михаил Ведерников. По его словам, получился комплексный план, который аккумулирует возможности Стратегии пространственного развития, Госпрограммы переселения соотечественников, проекта «Возрождение малых форм расселения» и ИПСЭР.