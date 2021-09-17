Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Михаил Ведерников: По итогам визита президента в Псковскую область приняты уникальные решения

Фото: пресс-служба администрации региона

По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Псковскую область приняты уникальные решения исключительно для этого региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице Instagram.

В частности, по его словам, будет оказана дополнительная помощь в рамках реконструкции инфраструктуры приграничных районов. «В самое ближайшее время будет выделено 210 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации. Деньги поступят из резервного фонда президента», - уточнил губернатор.

Он напомнил, что главной темой недели, и даже всего года, стало открытие памятника Александру Невскому в Самолве и рабочий визит президента России. «Это, вне всякого сомнения, историческое событие, и многие решения главы государства определят развитие нашей области на годы вперёд», - уверен губернатор.

Он отметил, что на рабочей встрече Владимир Путин поддержал планы региона по модернизации электросетевого комплекса. «Мы долго работали над этим проектом, согласовывали детали с энергетиками и Минэнерго. Итогом стала 5-летняя Программа повышения надёжности электроснабжения стоимостью в 5 млрд рублей. Благодаря поддержке президента её реализация начнётся уже в следующем году», - сообщил Михаил Ведерников.

Второе важное решение, по его словам, поможет снизить дефицит медицинских кадров в Псковской области – это строительство учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. На эти цели будет выделен 1 млрд рублей из федерального бюджета, а реализацией проекта займётся Минобороны России. «Благодаря этому нам не придётся 10 лет ждать первых выпускников. Планируем, что уже в сентябре следующего года студенты медицинского факультета начнут обучение в новом корпусе», - отметил глава региона.

Также на рабочей встрече он подробно доложил президенту о демографических проблемах региона. «Глава государства знает об особенностях Псковской области, и по его поручению вместе с Минсельхозом разработали ряд предложений по созданию комфортных условий для жизни на селе», - добавил Михаил Ведерников. По его словам, получился комплексный план, который аккумулирует возможности Стратегии пространственного развития, Госпрограммы переселения соотечественников, проекта «Возрождение малых форм расселения» и ИПСЭР.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

17 сентября 2021

Михаил Ведерников: По итогам визита президента в Псковскую область приняты уникальные решения
16 сентября 2021

Туристический потенциал Псковской области презентовали вице-премьеру
16 сентября 2021

«Псковэнергосбыт» призывает вовремя оплачивать квитанции за свет
11 сентября 2021

Фонд инвестиционного развития появился в Псковской области
10 сентября 2021

Банк России повысил ключевую ставку до 6,75%
10 сентября 2021

Бензин и дизтопливо подорожали в Псковской области
09 сентября 2021

Международные резервы России обновили исторический рекорд
09 сентября 2021

Центр финансовой грамотности открылся в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...