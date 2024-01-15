Снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 16 января

13:32, 15 января 2024, ПАИ

Облачная погода со снегом ожидается на территории Псковской области 16 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

На дорогах местами прогнозируют появление гололедицы.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 м/сек.

Температура воздуха по Псковской области в течение суток составит от -1 до -6 градусов, к вечеру ожидается понижение до -7…-12 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.