Снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 16 января
Облачная погода со снегом ожидается на территории Псковской области 16 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
На дорогах местами прогнозируют появление гололедицы.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 м/сек.
Температура воздуха по Псковской области в течение суток составит от -1 до -6 градусов, к вечеру ожидается понижение до -7…-12 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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