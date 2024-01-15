План газификации Псковской области увеличился вдвое

12:58, 15 января 2024, ПАИ

План газификации Псковской области увеличился вдвое, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём первом интервью этого года, которое он дал телеканалу «Первый Псковский».

«В первую очередь я хочу и Алексею Борисовичу Миллеру [председателю правления «Газпрома». – ПАИ], и Сергею Вадимовичу Густову [генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз». – ПАИ], и всей команде «Газпрома» сказать искренние слова благодарности за то, что мы почти с восьми до 17 миллиардов рублей увеличили программу [развития газоснабжения и газификации Псковской области. – ПАИ]», – сказал Михаил Ведерников.

По его словам, благодаря этому план газификации Псковской области увеличился вдвое. «По сути, то, что планировали сделать по газификации, мы больше чем в два раза увеличили. Но это такие глобальные стратегические вещи», – заметил губернатор.

«А если говорить о тактике, действительно, есть проблемы. И собственно появление нового руководителя [генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антона Дымова. – ПАИ] – это наше совместное решение с руководителем «Газпром газораспределение». К сожалению, предыдущая команда не справлялась. И было огромное количество, и сейчас ещё продолжается, жалоб, когда где-то по три раза, по три года переносили сроки исполнения договора со стороны нашего оператора», – отметил глава региона.

В декабре 2023 года сменился руководитель «Газпром межрегионгаз Псков». «Новый руководитель, как мы и хотели, активный, с опытом, достаточно жёсткий – это тоже очень важное качество, оно ему точно пригодится. У нас уже было две встречи. Первая встреча была в целом по ситуации. Он, кстати, и в новогодние праздники, молодец, объезжал районы. Отрабатывали с главами [районов] ситуации, оценивали фронт работы и так далее. Понятно, что главная задача сейчас – привлечение достаточного количества бригад. Понимание этого есть. Со стороны правительства области будет полнейшая поддержка, мы понимаем важность задачи, и, собственно, это чудо, которое случилось, – из восьми миллиардов в 17, его надо отрабатывать, реализовывать. Потому что на сегодняшний день дополнительно к тому, что сделано, ещё 24 тысячи квартир или домовладений могут подвести себе газ. Нужно, чтобы просто на этом участке оперативно отработали подрядчики. У целого ряда [жителей] уже заключены договоры. Поэтому это тоже наша стратегическая задача на ближайшее время», – заключил Михаил Ведерников.

Со всеми новостями из первого интервью Михаила Ведерникова в 2024 году, которое он дал телеканалу «Первый Псковский», можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.