Об истории гостиного двора в Пскове рассказали в архиве

13:22, 15 января 2024, ПАИ

Об истории гостиного двора в Пскове рассказывается в телеграм-канале Госархива Псковской области. Гостиными дворами называли комплексы торговых, складских и жилых помещений для иностранных купцов – гостей. Первоначально торговля была только оптовая. Со временем в торговых дворах стали торговать и приезжие купцы из других российских губерний, в том числе в розницу.

Во второй половине XVIII века такие места торговли появились практически во всех губернских городах. Свой гостиный двор был и в Пскове. Впервые информацию о нем можно отыскать в летописях в самом начале XV века. Со временем менялись территории застройки, но не менялась функция – центральное торговое место.

В докладе Псковской городской управы о состоянии гостиного двора и мерах по его улучшению можно почерпнуть детальную информацию о том, как выглядели его постройки в 1876 году. Возвели его в центре города по велению императрицы Екатерины II чуть менее чем за столетие до этого.

«В настоящее время Гостиный двор представляется в следующем виде: при въезде в него стоят около 10 ларей с разным мелким железным и галантерейным товаром, которые немало препятствуют свободному проезду и проходу во двор, особенно в торговые дни. На левой стороне от въезда расположен ряд 15 номеров деревянных, крытых тесом, лавок с суровским товаром, приносящий дохода городу 1.300 руб. Позади него, к лавкам шелкового ряда, остается свободное пространство в 5 кв[адратных] саж[еней], ничем не отделенное от лавок шелкового ряда, из которых устроены в него выходы», – сообщается в документе.

«На правой стороне от въезда стоит ряд в 20 номеров деревянных, очень ветхих и тесных, с протекающей крышей, лавок, приносящих дохода городу 960 руб. Пространство между означенными рядами лавок в торговые дни бывает переполнено народом. За последним рядом свободное пространство до старой важни служит складочным местом ларей и столов и разного хлама, принадлежащих мелким торговцам, а отчасти – ретирадным местом», – говорится в докладе.

Формируется представление, что сооружения к этому времени пришли в ветхое состояние: «Старая важня, с крайне ветхой черепичной крышей, погнутыми балками, угрожающими падением, ветхими из плиты стенами, занимает около 37 кв[адратных] саженей]; в одной половине ее помещаются архив сиротского суда и кладовая крестьянина Борисова с платою в пользу города 31 руб., другая половина этой важни занята материалами для водосвятий на реке Великой, метлами, пустыми керосиновыми бочками и негодным материалом от разных построек. Пространство между важней и задней стороной кожевенных лавок занято складом дров для отопления дома управы, а далее к кожевенным лавкам – разным хламом, выносимым из тех лавок, бочками, рогожами, ящиками, столами. К кожевенным лавкам пристроены повети, теперь весьма ветхие и безобразные».

Простоял гостиный двор в Пскове до Великой Отечественной войны. После авианалета в 1941 году в зданиях был сильнейший пожар, и многие из них вскоре разобрали. Часть была разобрана уже после войны, но на старинных открытках можно увидеть это сооружение с множеством арок.