«Ведьмино масло» нашли в лесу Новоржевского района
Необычный гриб нашла местная жительница в лесу Новоржевского района 14 января. Фотографией своей находки она поделилась в группе «Грибы Псковской/ Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».
«Вот такой гриб повезло встретить зимой. Это съедобный гриб. В народе его называют «ведьмины маслята», – рассказала жительница Новоржевского района.
«Ведьмино масло» – так в народе называют дрожалку оранжевую. Она считается съедобным грибом, но фактически не имеет вкуса. Также дрожалка оранжевая широко применяется в медицинских целях.
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