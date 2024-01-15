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Общество

«Ведьмино масло» нашли в лесу Новоржевского района

Необычный гриб нашла местная жительница в лесу Новоржевского района 14 января. Фотографией своей находки она поделилась в группе «Грибы Псковской/ Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ведьмино масло» нашли в лесу Новоржевского района. Фото: Елена Каштанова

«Вот такой гриб повезло встретить зимой. Это съедобный гриб. В народе его называют «ведьмины маслята», – рассказала жительница Новоржевского района.

«Ведьмино масло» – так в народе называют дрожалку оранжевую. Она считается съедобным грибом, но фактически не имеет вкуса. Также дрожалка оранжевая широко применяется в медицинских целях.

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