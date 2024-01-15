Ещё два жителя Псковского района из категории детей-сирот получили ключи от своих квартир
Ещё два жителя Псковского района из категории детей-сирот получили ключи от своих квартир. Об этом сообщается в телеграм-канале муниципалитета.
В 2023 году администрация района приобрела шесть благоустроенных квартир на улице Гдовской в Пскове. Три собственника получили ключи накануне Нового года. Теперь с этим событием поздравили Наталью и Дарью.
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