Ещё два жителя Псковского района из категории детей-сирот получили ключи от своих квартир

13:36, 15 января 2024, ПАИ

Ещё два жителя Псковского района из категории детей-сирот получили ключи от своих квартир. Об этом сообщается в телеграм-канале муниципалитета.

В 2023 году администрация района приобрела шесть благоустроенных квартир на улице Гдовской в Пскове. Три собственника получили ключи накануне Нового года. Теперь с этим событием поздравили Наталью и Дарью.