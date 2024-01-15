Показатели отрасли культуры в России превысили допандемийные значения

16:42, 15 января 2024, ПАИ

Показатели отрасли культуры в России превысили допандемийные значения, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Всего за новогодние праздники кинотеатры посетили 14,8 миллиона человек, из них 14,2 миллиона смотрели отечественные фильмы. Кассовые сборы превысили доходы допандемийного 2020 года на 38 %, их объём составил 5,8 миллиарда рублей.

Кроме того, посещаемость театров в России за новогодние праздники выросла на 20 %, музеев – на 17 %.

Ранее сообщалось, что снятая под Псковом комедия «Холоп-2» заработала в прокате более трёх миллиардов рублей.