Телемост «Мы помним тебя, Алия» прошёл между Новосокольниками и Казахстаном

18:08, 15 января 2024, ПАИ

К 80-летию подвига Алии Молдагуловой прошёл телемост «Мы помним тебя, Алия» между Новосокольниками и Актобе, сообщает газета «Новосокольнический край».

Участники телемоста – заместитель главы администрации района Татьяна Лисица, представители образования и культуры, поискового отряда, юнармейцы Насвинской средней школы – собрались в районном краеведческом музее в Новосокольниках. В роли ведущей выступила заведующая музеем Елена Маркова.

Со стороны Казахстана в телемосте участие приняли старший научный сотрудник областного мемориального музея Героя Советского Союза Алии Молдагуловой Саулеж Тажбенова, двоюродная сестра Алии Молдагуловой Ария Хабиева, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и религиоведения исторического факультета Актюбинского регионального университета имени Каира Жубанова Александр Перевезенцев. К сеансу видеосвязи присоединился член Актюбинского землячества Москвы Асылбек Толешов.

Сестра героини поделилась воспоминания о своем отце, который приходился легендарной девушке-казашке родным дядей. Ария Бисембаевна исполнила наказ отца – несколько лет назад она привезла горсть казахской земли на место захоронения Алии Молдагуловой.