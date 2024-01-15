Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали за ночь в Пскове

16:31, 15 января 2024, ПАИ

Двух пьяных водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за нетрезвое вождение, задержали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

14 января около 02:00 по Гаражному проезду на автомашине «ЗАЗ Шанс» ехал 47-летний житель Псковского района. Выяснилось, что он был в нетрезвом состоянии.

Также ночью 14 января на улице Советской полицейские остановили для проверки автомобиль Infiniti. За рулём иномарки находился нетрезвый 44-летний пскович.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.