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Главные причины остывающих батарей назвали псковичам в комитете по строительству и ЖКХ

Пять основных причин недостаточно горячих батарей в многоквартирном доме назвали псковичам. Памятку опубликовали в группе комитета по строительству и ЖКХ Псковской области.

  • Основные причин холодных батарей в многоквартирном доме
    Фото: Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области
  • Основные причин холодных батарей в многоквартирном доме
    Фото: Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области
  • Основные причин холодных батарей в многоквартирном доме
    Фото: Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области
  • Основные причин холодных батарей в многоквартирном доме
    Фото: Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области
  • Основные причин холодных батарей в многоквартирном доме
    Фото: Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области

«Отопительный сезон длится уже почти четыре месяца. Все котельные выдают тепло в соответствии с установленными нормами и температурными графиками, но некоторые жильцы сообщают о недостатке тепла в некоторых домах», – отметили в комитете.

По словам специалистов, в первую очередь к холоду в квартирах может привести некачественная регулировка внутридомового оборудования или нарушения в системе погодного регулирования. Также распространённой причиной проблем становятся воздушные пробки в трубах. Такую ситуацию можно решить очень быстро, обратившись в управляющую компанию.

К проблемам может привести и плохая промывка отопительных приборов в межотопительный период или негерметичный тепловой контур дома или самой квартиры. Позаботиться о нанесении теплоизоляции сотрудники обслуживающей организации должны были до начала отопительного сезона.

Привести к холоду в квартире могут изменения, внесённые в отопительные приборы дома. Перенос радиаторов, демонтаж радиаторов в квартире – всё это должны делать только специалисты после получения всех необходимых разрешений от управляющей компании.

Если у псковичей возникают проблемы с отоплением, обращаться с заявками необходимо в свою управляющую компанию.

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