Четыре золота завоевали спортсмены Псковской области на всероссийских соревнованиях по самбо

18:11, 15 января 2024, ПАИ

Четыре золотые награды завоевали спортсмены Псковской области на всероссийских соревнованиях по самбо и боевому самбо, посвящённых подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Состязания прошли в Великих Луках 13 и 14 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации самбо Псковской области Дмитрий Алёкминский.

В турнире приняли участие 229 спортсменов из 34 регионов России, среди них – четыре мастера спорта международного класса и 31 мастер спорта.

В мужском турнире по самбо спортсмен Псковской области Руслан Кайтов занял второе место, а спортсмены региона Сергей Лосев и Олег Лысов стали бронзовыми призёрами. В женском зачёте Виктория Ордина и Валентина Тоечкина стали победителями соревнований и выполнили норматив мастера спорта России.

В соревнованиях по боевому самбо Иван Веретенников и Сергей Казак стали победителями, а Илья Степанов, Магомед Юсупов и Кирилл Титов взяли бронзовые награды.

«Соревнования прошли на высоком организационном уровне. В рамках турнира провёл мастер-класс по боевому самбо для детей трёхкратный чемпион мира, мастер спорта международного класса Алексей Иванов», – поделился Дмитрий Алёкминский.

Также спортивный директор Международной федерации самбо Дмитрий Максимов провёл тренерский семинар по повышению квалификации. Кроме того, в рамках соревнований был организован детский турнир, на котором боролись юноши в двух возрастных группах. В нём приняли участие борцы из Псковской области и Коми.

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