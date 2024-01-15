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Четыре золота завоевали спортсмены Псковской области на всероссийских соревнованиях по самбо

Четыре золотые награды завоевали спортсмены Псковской области на всероссийских соревнованиях по самбо и боевому самбо, посвящённых подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Состязания прошли в Великих Луках 13 и 14 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации самбо Псковской области Дмитрий Алёкминский.

Четыре золота завоевали спортсмены Псковской области на всероссийских соревнованиях по самбо. Фото: клуб единоборств «Отечество» в соцсети «ВКонтакте»

В турнире приняли участие 229 спортсменов из 34 регионов России, среди них – четыре мастера спорта международного класса и 31 мастер спорта.

В мужском турнире по самбо спортсмен Псковской области Руслан Кайтов занял второе место, а спортсмены региона Сергей Лосев и Олег Лысов стали бронзовыми призёрами. В женском зачёте Виктория Ордина и Валентина Тоечкина стали победителями соревнований и выполнили норматив мастера спорта России.

В соревнованиях по боевому самбо Иван Веретенников и Сергей Казак стали победителями, а Илья Степанов, Магомед Юсупов и Кирилл Титов взяли бронзовые награды.

«Соревнования прошли на высоком организационном уровне. В рамках турнира провёл мастер-класс по боевому самбо для детей трёхкратный чемпион мира, мастер спорта международного класса Алексей Иванов», – поделился Дмитрий Алёкминский.

Также спортивный директор Международной федерации самбо Дмитрий Максимов провёл тренерский семинар по повышению квалификации. Кроме того, в рамках соревнований был организован детский турнир, на котором боролись юноши в двух возрастных группах. В нём приняли участие борцы из Псковской области и Коми.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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