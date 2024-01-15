Три года продлится реставрация Троицкого собора в Пскове

22:01, 15 января 2024, ПАИ

На три года запланировано производство работ по реставрации Троицкого собора Псковского кремля в Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Реставрация начнётся с укрепления контрфорсов, наружных фундаментов и стен. Эксперты уже подготовили и оградили территорию вокруг собора и завезли необходимую технику. Всего в работах будет задействовано более 200 специалистов различных направлений.

Отмечается, что масштабная реставрация собора проводится впервые.

Ранее сообщалось, что благословление на реставрацию Троицкого собора в Пскове дал митрополит Арсений.

Первое здание Троицкого собора было построено в X веке по распоряжению княгини Ольги. Храм был деревянным и простоял до первой половины XII века, после чего был уничтожен пожаром. Строительство четвёртого Троицкого собора, который можно увидеть сегодня, датируется 1682–1699 годами. Храм возводился на фундаментах предыдущих строений, но при этом вырос в высоту до 78 метров.

Большое влияние на архитектурное решение оказали традиции московской архитектуры XVII века. В частности, это относится к вытянутому шестистолпному четверику, увенчанному пятью главами.

В XVII–XVIII веках подклет Троицкого собора стал усыпальницей псковских архиереев. В конце XVIII века из-за трещин, образовавшихся вследствие неодинаковой осадки собора, были заложены открытые боковые галереи, а само здание храма укреплено контрфорсами.

В 1980-е годы придел Святого Серафима Саровского освятили. Всё убранство придела выполнено по проекту архитектора Сергея Михайлова. Утраченные изразцы снаружи собора в этот же период восполнили петербургские керамисты.