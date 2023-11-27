Митрополит Арсений дал благословление на реставрацию Троицкого собора в Пскове

21:16, 27 ноября 2023, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений дал благословление на начало реставрации Троицкого собора в Псковском кремле, сообщили ПАИ в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области».

Сегодня митрополит Арсений совершил Божественную литургию в Серафимовском приделе Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове. После литургии был совершён молебен перед началом «всякого благого дела» по случаю начала реставрационных работ в нижнем приделе Троицкого собора. Реставраторы получили благословление на начало работ.

В усыпальнице псковских архиереев митрополит Арсений отслужил литию. Во время проведения реставрации доступ туда будет закрыт.

Отмечается, что реставрация Троицкого собора начнётся с нижнего храма (Серафимовского придела). Таким образом будет какое-то время сохраняться доступ в главное помещение собора на втором этаже.

Ранее сообщалось, что реставрация Троицкого собора в Псковском кремле может продлиться несколько лет.

Первое здание Троицкого собора было построено в X веке по распоряжению княгини Ольги. Храм был деревянным и простоял до первой половины XII века, после чего был уничтожен пожаром. Строительство четвёртого здания Троицкого собора, который можно увидеть сегодня, датируется 1682–1699 годами.

В XVII–XVIII века подклет Троицкого собора стал усыпальницей псковских архиереев.

В 1980-е годы придел святого Серафима Саровского освятили. Всё убранство придела выполнено по проекту архитектора Сергея Михайлова. Утраченные изразцы снаружи собора в этот же период восполнили петербургские керамисты.