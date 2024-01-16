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Псковичек приглашают на бесплатную консультацию по лечению бесплодия

Псковичек приглашают на бесплатный консультативный приём к специалистам по лечению бесплодия, сообщается в группе Псковского перинатального центра «ВКонтакте».

Псковичек приглашают на бесплатную консультацию по лечению бесплодия. Фото: ПАИ

Бесплатная консультация включает в себя: анализ медицинской документации и сбор анамнеза; осмотр на гинекологическом кресле; рекомендации по подготовке пакета документов на ЭКО; обсуждение вариантов лечения и дообследования; ответы на вопросы.

19 января прием проведёт репродуктолог, акушер-гинеколог, завотделением ВРТ клиники «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге, кандидат меднаук Светлана Паскарь, 30 января - репродуктолог, акушер-гинеколог Юлия Цыцарева, 5 февраля - репродуктолог, акушер-гинеколог Сергей Никитин, 14 февраля - репродуктолог, акушер-гинеколог Надежда Герасимович. Записаться на прием можно по номерам телефонам: 8 (8112) 56-92-73; 8 (8112) 56-92-59.

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