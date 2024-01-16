Работодатели Пскова рассказали о негласных предпочтениях к соцстатусу соискателей

09:03, 16 января 2024, ПАИ

Работодатели Пскова в опросе SuperJob рассказали о негласных предпочтениях к соцстатусу соискателей.

Компаний, где есть негласные предпочтения к социальному статусу соискательниц, — 19%. К социальному статусу мужчин-соискателей есть пожелания у 14% компаний.

Чаще всего предпочтения работодателей — на стороне кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей. О негласных запретах в отношении соискательниц рассказали рекрутеры 17% компаний. Значительно меньше негласных запретов в отношении мужчин (10%).