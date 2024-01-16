Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Для жителей районов появился специальный интернет-портал

На Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России» презентован портал, который призван помочь жителям муниципалитетов и специалистам местного самоуправления.

Портал «Муниципалитеты.РФ» – первый этап создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих.

Функционал портала выстроен на основе пожеланий сотрудников органов власти, озвученных в рамках Совета при президенте по развитию местного самоуправления.

Всего на портале будет работать восемь цифровых сервисов. Один из них – «Муниципальный навигатор» – это база мер господдержки и конкурсов, готовых решений тех или иных проблем с пошаговыми инструкциями. Здесь же содержится подборка историй успеха с примерами реализованных проектов за счёт использования существующих возможностей.

Ещё один раздел называется «Правовой вектор», в нём содержатся необходимые для служащих местного самоуправления юридические документы, а также консультации юристов.

Раздел «Муниципальные практики» пригодится для обмена опытом и будет содержать базу лучших местных проектов.

Кроме того, на портале будет работать «Муниципальная академия». Это образовательный ресурс, содержащий программы и курсы для тех муниципальных служащих, которые захотят повысить свои компетенции.

Также на портале будут представлены авторские колонки, авторами которых будут эксперты, сотрудники органов местного самоуправления, исследователи.

По мнению начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елены Тимашовой, созданная площадка для муниципальных служащих будет очень полезна. «На едином цифровом портале будет удобно смотреть всю правовую базу, нормативно-правовые акты. Здесь же представители муниципалитетов имеют возможность ознакомиться с наиболее успешными реализованными проектами, которые можно взять за основу, чтобы не выдумывать нового. Это очень удобно, особенно для небольших населённых пунктов, где не всегда есть специалисты, обладающие всеми компетенциями для создания подобного проекта», – отметила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 января 2024

Сбой произошёл в работе псковского провайдера «Телесети»
16 января 2024

Более двух тысяч тонн продукции животного происхождения проверили на госгранице в Псковской области
16 января 2024

Псковичей предупредили о возможном временном ухудшении качества воды
16 января 2024

Когда прекратится вывоз мусора на полигоны в Псковской области, объяснил Сергей Грахов
16 января 2024

Новые схемы дистанционных мошенничеств обсуждают в медиацентре ПАИ
16 января 2024

Участники псковского Клуба генералов и адмиралов оставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина
16 января 2024

Михаил Ведерников ответил на вопросы депутатов-единороссов и рассказал о мерах поддержки в Год семьи
16 января 2024

Игорь Сопов ответит на вопросы о ходе избирательной кампании по выборам президента России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...