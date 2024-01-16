Для жителей районов появился специальный интернет-портал

09:12, 16 января 2024, ПАИ

На Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России» презентован портал, который призван помочь жителям муниципалитетов и специалистам местного самоуправления.

Портал «Муниципалитеты.РФ» – первый этап создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих.

Функционал портала выстроен на основе пожеланий сотрудников органов власти, озвученных в рамках Совета при президенте по развитию местного самоуправления.

Всего на портале будет работать восемь цифровых сервисов. Один из них – «Муниципальный навигатор» – это база мер господдержки и конкурсов, готовых решений тех или иных проблем с пошаговыми инструкциями. Здесь же содержится подборка историй успеха с примерами реализованных проектов за счёт использования существующих возможностей.

Ещё один раздел называется «Правовой вектор», в нём содержатся необходимые для служащих местного самоуправления юридические документы, а также консультации юристов.

Раздел «Муниципальные практики» пригодится для обмена опытом и будет содержать базу лучших местных проектов.

Кроме того, на портале будет работать «Муниципальная академия». Это образовательный ресурс, содержащий программы и курсы для тех муниципальных служащих, которые захотят повысить свои компетенции.

Также на портале будут представлены авторские колонки, авторами которых будут эксперты, сотрудники органов местного самоуправления, исследователи.

По мнению начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елены Тимашовой, созданная площадка для муниципальных служащих будет очень полезна. «На едином цифровом портале будет удобно смотреть всю правовую базу, нормативно-правовые акты. Здесь же представители муниципалитетов имеют возможность ознакомиться с наиболее успешными реализованными проектами, которые можно взять за основу, чтобы не выдумывать нового. Это очень удобно, особенно для небольших населённых пунктов, где не всегда есть специалисты, обладающие всеми компетенциями для создания подобного проекта», – отметила она.