Областные соревнования по спортивному туризму прошли в Себежском районе

10:48, 16 января 2024, ПАИ

В поселке Сосновый Бор Себежского района 13 января прошли областные соревнования по спортивному туризму «Новогодний спринт» на пешеходных дистанциях 1 и 2 класса. Этими соревнованиями юные туристы открывали 2024 соревновательный год.

В спортивном зале встретились спортсмены из Себежского и Плюсского районов Псковской области, городов Великие Луки и Псков, а также спортсмены из Смоленска и Великого Новгорода. Всего в этот день на старт вышли более 130 участников.

Этот формат соревнований не совсем обычный: спортсменам приходилось проходить дистанцию несколько раз – от 2 до 4, каждый раз показывая свое мастерство и выносливость. Подробности – в фоторепортаже.

Победители были награждены грамотами, медалями и призами, призеры награждены грамотами и медалями.

Соревнования проходили в рамках проекта «Псковские туристы», который реализуется с использованием гранта Фонда президентских грантов.

#ФПГ

#ФондПрезидентскихГрантов

#ПобедителиПервогоКонкурса2023

#Регион60

Реклама. АНО Центр спортивного туризма и путешествий ИНН 6022010740