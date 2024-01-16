Областные соревнования по спортивному туризму прошли в Себежском районе
В поселке Сосновый Бор Себежского района 13 января прошли областные соревнования по спортивному туризму «Новогодний спринт» на пешеходных дистанциях 1 и 2 класса. Этими соревнованиями юные туристы открывали 2024 соревновательный год.
В спортивном зале встретились спортсмены из Себежского и Плюсского районов Псковской области, городов Великие Луки и Псков, а также спортсмены из Смоленска и Великого Новгорода. Всего в этот день на старт вышли более 130 участников.
Этот формат соревнований не совсем обычный: спортсменам приходилось проходить дистанцию несколько раз – от 2 до 4, каждый раз показывая свое мастерство и выносливость. Подробности – в фоторепортаже.
Победители были награждены грамотами, медалями и призами, призеры награждены грамотами и медалями.
Соревнования проходили в рамках проекта «Псковские туристы», который реализуется с использованием гранта Фонда президентских грантов.
#ФПГ
#ФондПрезидентскихГрантов
#ПобедителиПервогоКонкурса2023
#Регион60
Реклама. АНО Центр спортивного туризма и путешествий ИНН 6022010740
Четыре золота завоевали спортсмены Псковской области на всероссийских соревнованиях по самбо